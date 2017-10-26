В ГИБДД рассказали подробности жёсткого ДТП на перекрёстке Ленина и Пионерского в Кемерова

Ранее «Вести» сообщали, что утром 26 октября на пересечении проспекта Ленина и Пионерского бульвара произошло столкновение двух автомобилей Nissan. Стали известны детали происшествия.

Предварительно установлено, что водитель Nissan March ехал по Ленина с улицы 9 января. При повороте налево на Пионерский он не пропустил Nissan Cefiro, который двигался во встречном направлении, сообщила «Газета Кемерова» со ссылкой на ГИБДД Кемерова. В результате водитель Nissan March травмирован, автомобилист, управлявший Nissan Cefiro, никаких травм не не получил.