На трассе Кемерово — Анжеро-Судженск случилась смертельная авария

Страшное ДТП произошло 26 октября на дороге Кемерово – Анжеро-Судженск. Здесь автомобиль Toyota Camry буквально «влетел» под грузовик Scania. В результате водитель легковой иномарки от полученных травм скончался. По предварительной информации, мужчина не убедился в том, что манёвр безопасен и стал обгонять. Водитель потерял управление и столкнулся с грузовиком, сообщили «Газете Кемерова» в Госавтоинспекции по региону. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. В ведомстве водителей настоятельно призывают «переобуться»: на дорогах гололёд.

Фото: Регион42