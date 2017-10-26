В Кемерове на обновлённом бульваре Строителей сломали фонарь

В областной столице открылся самый большой линейный парк в регионе. Он находится на бульваре Строителей, где была проведена огромная работа по благоустройству. Не прошло и недели, как кто-то решил сломать фонарь, расположенный рядом с домом №23. Прибор освещения погнули, фото появилось в социальных сетях. В комментариях люди предполагают, что это дело рук вандалов. Впрочем, есть мнения, что виноват ветер, сообщает радио «Маяк в Кузбассе».