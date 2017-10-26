В объектив видеорегистратора попал момент столкновения двух иномарок в Кемерове

В Сети появилось видео жёсткой аварии на пересечении Пионерского бульвара и проспекта Ленина в Кемерове.

Ранее «Вести» сообщали, что в результате жёсткого ДТП, в котором Nissan Cefiro врезался в Nissan March, пострадал водитель малолитражки. Второй автомобилист травм не получил.

Жёсткое столкновение попало в объектив видеорегистратора, установленного в автомобиле очевидца аварии. На кадрах видно, как Nissan Cefiro выезжает на перекрёсток под зелёный сигнал светофора, а Nissan March, при повороте налево, не уступает ему дорогу и седан таранит малолитражку в правый бок.

Видео: "Регион42"