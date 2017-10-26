Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости |Общество
26 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 311

В Кузбассе появится 60 новых автобусов

Сегодня лучших водителей, настоящих знатоков своего дела, которые наверняка никогда не попадали в аварии, чествовали в администрации области. Только что закончился прием в честь  Дня  Автомобилиста. Работникам транспортной отрасли вручили награды. Кемеровская область – сегодня единственный регион, где удалось сохранить в государственном и муниципальном ведении пассажирские автопредприятия. Ежедневно на линию выходит почти три с половиной тысячи автобусов. И скоро их станет еще больше.

 

 
Архив
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

ГТРК «Кузбасс» с 1 ноября переходит на цифровое вещание
25 октября 2017 469
«Сделано в СССР»: ищем таланты
28 сентября 2017 1744
Стала известна судьба трёх пропавших школьниц из Белова
26 октября 2017 21
Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Кузбассе
26 октября 2017 29
В Кемерове становится больше мини-пекарен
26 октября 2017 54
Кемеровских призывников проводили в армию
26 октября 2017 73
Новокузнечане обвинили цветочный магазин в «убийстве» дороги и домов
26 октября 2017 52
В Кузбассе появится 60 новых автобусов
26 октября 2017 311
В объектив видеорегистратора попал момент столкновения двух иномарок в Кемерове
26 октября 2017 149
В Кемерове на обновлённом бульваре Строителей сломали фонарь
26 октября 2017 562
В трамваях Кемерова проходят лекции о здоровье
26 октября 2017 61
На трассе Кемерово — Анжеро-Судженск случилась смертельная авария
26 октября 2017 178
В ГИБДД рассказали подробности жёсткого ДТП на перекрёстке Ленина и Пионерского в Кемерова
26 октября 2017 283
Илья Середюк рассказал о «забытых» улицах в центре Кемерова
26 октября 2017 124
Кемеровская войсковая часть 6607 отметила 61 годовщину со дня образования
26 октября 2017 86
ГТРК "Кузбасс" запустила новый конкурс для своих телезрителей
26 октября 2017 70
В Кемеровском районе старинный особняк превратился в аварийный барак
26 октября 2017 148
Кузбассовец может попасть в тюрьму за уклонение от службы в армии
26 октября 2017 109
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести Кузбасс 20:45" от 25.10.17
25 октября 2017 331
События недели
События недели от 21.10.2017
22 октября 2017 626
Кузбасс готовится к конкурсу «Заяви о себе в полный голос»
26 октября 2017 47
Сергей Кислицин: планы по развитию Междуреченска
26 октября 2017 56
За сценой: фестиваль «Кузбасс театральный»
25 октября 2017 93
Нежное на «Сделано в СССР»: Тише, дети спят
25 октября 2017 156
Растения переезжают с улицы домой
25 октября 2017 137
Аман Тулеев поговорил с митрополитом Аристархом и представителями духовенства Кузбасса
24 октября 2017 270
Браво: Роман Орлов и «Сделано в СССР»
24 октября 2017 216
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.