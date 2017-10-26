В Кузбассе появится 60 новых автобусов

Сегодня лучших водителей, настоящих знатоков своего дела, которые наверняка никогда не попадали в аварии, чествовали в администрации области. Только что закончился прием в честь Дня Автомобилиста. Работникам транспортной отрасли вручили награды. Кемеровская область – сегодня единственный регион, где удалось сохранить в государственном и муниципальном ведении пассажирские автопредприятия. Ежедневно на линию выходит почти три с половиной тысячи автобусов. И скоро их станет еще больше.