Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Кузбассе

Специалисты дали прогноз на последний осенний месяц. Специалисты заявили, что особых «сюрпризов» не ожидается: температура будет в пределах нормы. Среднемесячные значения составят +5…+10 градусов.

Так, в первой декаде по ночам около ноля …-5 градусов до -8…-13, а местами похолодает и до -18. В дневное время -4…-9 градусов. Холоднее станет во второй и третьей декаде. Ночью от… -16 до -21 градусов, днём — от …-9 до 14, сообщили «Газете Кемерова» в Кемеровском гидрометцентре.