Стала известна судьба трёх пропавших школьниц из Белова

Полицейским удалось найти подростков, пропавших в Белове в течение недели.

Информацию о поиске 17-летней воспитанницы детского дома и двух 13-летних одноклассниц одной из городских школ разместили в общественных местах и в местных СМИ.

«Установление местонахождения несовершеннолетних осложнялось тем, что без вести пропавшие сознательно скрывались от сотрудников полиции. Накануне поздним вечером оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили 17-летнюю беловчанку на одной из улиц города, а 13-летних девочек – у друзей», - сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Юных беловчанок доставили в отделение полиции. Старшую девушку передали законным представителям, а семиклассниц поместили в социально-реабилитационный центр для оказания социально-психологической помощи. Такое решение инспекторы по делам несовершеннолетних приняли в связи с напряженной обстановкой в семье девочек.

Полицейские выясняют причины ухода подростков из дома.