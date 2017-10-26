В Кемерове пройдет фестиваль национальной кухни

В областной столице 4 ноября, когда отмечается День народного единства, состоится фестиваль национальной кухни. Гастрономический праздник пройдёт на на Аллее Дружбы народов, рядом с ТЦ «Радуга».

Гости смогут приготовить и отведать традиционные блюда узбекской, немецкой, татарской, казачьей, азербайджанской и русской кухонь. В меню долма, эчпочмак, бретцель, плов, кулеш и многое другое. Запланирована и развлекательная программа с играми, мастер-классами и историческими реконструкциями. Как отмечает «Газета Кемерова», организатором фестиваля выступило региональное отделение партии «Единая Россия».