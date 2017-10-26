Стало известно, когда сотрудники ГИБДД проведут в Кемерове две облавы
Автоинспекторы будут выявлять нарушителей правил перевозки детей и машины с нечитаемыми номерами.
Рейды пройдут в Кемерове в пятницу, 27 октября. Сотрудники ГИБДД расположатся около школ, детских садов и медицинских и проверят наличие детских кресел у автомобилистов с юными пассажирами.
«По Правилам детей от 7 до 12 лет можно перевозить на заднем сиденье автомобиля в автокресле или с помощью ремней безопасности. Аналогичные меры применяются и в случае перевозки ребёнка в кабине грузовой машины. Если ребёнок до 12-ти лет едет на переднем сиденье, то детское автокресло обязательно», — сообщает кузбасская «ГИБДД».
Нарушителей оштрафуют на 3000 рублей.
Также в этот день автоинспекторы будут выявлять водителей с нечитаемыми номерами. Им грозит штраф – 500 рублей.