Стало известно, когда сотрудники ГИБДД проведут в Кемерове две облавы

Автоинспекторы будут выявлять нарушителей правил перевозки детей и машины с нечитаемыми номерами.

Рейды пройдут в Кемерове в пятницу, 27 октября. Сотрудники ГИБДД расположатся около школ, детских садов и медицинских и проверят наличие детских кресел у автомобилистов с юными пассажирами.

«По Правилам детей от 7 до 12 лет можно перевозить на заднем сиденье автомобиля в автокресле или с помощью ремней безопасности. Аналогичные меры применяются и в случае перевозки ребёнка в кабине грузовой машины. Если ребёнок до 12-ти лет едет на переднем сиденье, то детское автокресло обязательно», — сообщает кузбасская «ГИБДД».

Нарушителей оштрафуют на 3000 рублей.

Также в этот день автоинспекторы будут выявлять водителей с нечитаемыми номерами. Им грозит штраф – 500 рублей.