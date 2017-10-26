Кузбассовец лишил свободы 11-летнюю девочку

В Кемеровской области осудят 28-летнего жителя Яшкинского района, обвиняемого по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Летом этого года утром мужчина, находясь в пьяном виде, увидел на улице девочку, читавшую книгу. Он подошел к ней, взял за плечи и повел к себе домой. От испуга ребёнок не оказал сопротивления, рассказали в Следственном комитете по Кемеровской области.

- В жилище обвиняемый повел себя странно: он потребовал, чтобы девочка села за стол и продолжила читать книгу. После чего хозяин дома отвернулся от ребенка и направился к двери. В этот момент потерпевшая смогла опередить мужчину и выбежать из дома. На улице она позвонила родителям и рассказала о произошедшем, - сообщили в ведомстве.

Вскоре мужчину задержали, он сказал, что просто хотел создать девочке комфортные условия для чтения. Обвиняемый признан вменяемым, но нуждается в лечении от наркомании и состоит на на учете в наркологическом диспансере.