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26 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 61

Аман Тулеев встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи

В этом году в олимпийском Сочи собралось рекордное количество ребят: 30 тысяч человек из 188 стран мира. Кемеровскую область представляли 52 студента. 40 из них сопровождали зарубежные делегации, координировали работу площадок и мероприятий. Большой интерес вызвал кузбасский выставочный павильон, где можно было увидеть национальные костюмы, вагонетку с углём, макет скелета динозавра, и сфотографироваться с Йети. С активными и целеустремлёнными трижды общался президент. На одном из совещаний Владимир Путин поставил на первое место в топливной генерации именно чёрное золото, что крайне важно для Кузбасса. Когда ребята вернулись домой, их пригласили на встречу с Аманом Тулеевым. 

 

 
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