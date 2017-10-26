Аман Тулеев встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи

В этом году в олимпийском Сочи собралось рекордное количество ребят: 30 тысяч человек из 188 стран мира. Кемеровскую область представляли 52 студента. 40 из них сопровождали зарубежные делегации, координировали работу площадок и мероприятий. Большой интерес вызвал кузбасский выставочный павильон, где можно было увидеть национальные костюмы, вагонетку с углём, макет скелета динозавра, и сфотографироваться с Йети. С активными и целеустремлёнными трижды общался президент. На одном из совещаний Владимир Путин поставил на первое место в топливной генерации именно чёрное золото, что крайне важно для Кузбасса. Когда ребята вернулись домой, их пригласили на встречу с Аманом Тулеевым.