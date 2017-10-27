Бывшего главу кузбасского Следкома подозревают в ещё одном преступлении

В отношении бывшего главы управления Следственного комитета России по Кемеровской области Сергея Калинкина возбуждено еще одно уголовное дело о взятке. Он подозревается в получении двух иномарок общей стоимостью 10 миллионов рублей от угольного олигарха Александра Щукина. Напомним, за подозрения в вымогательстве 51% акций Разреза "Инской" были задержаны два вице-губернатора – Алексей Иванов и Александр Данильченко, а также Александр Щукин. Из фигурантов под стражей находится только главный следователь Кузбасса.