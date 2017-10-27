В торговом парке "Сотка" откроется фруктово-овощная площадка

28-го октября торговый парк «Сотка» приглашает на открытие фруктово-овощной площадки в блоке №8. Свежие, а, самое главное, по доступным ценам фрукты и овощи круглый год можно купить здесь. Помимо этого, 28 октября на открытой площадке торгового парка «Сотка» фермеры и производители Кузбасса представят свою продукцию по выгодным ценам. «Беловское рыбное хозяйство». Можно будет приобрести толстолобика – за 210 рублей и карпа живого по 255 рублей за килограмм, а также продукты фермерских хозяйств области. Кроме того с 27-го по 29-е октября в блоке №5 Поляна распродажа шуб из норки. Только 3 дня. Шубы по головокружительным ценам, подарки каждому покупателю, а главное, рассрочка без переплаты. А в Поляне скидки действуют уже сейчас. Так в отделе Свежее Мясо свинина на кости охлаждённая 199 рублей а крылья куриные - по 105 рублей за кило. Целую неделю С 25 по 31 октября в магазине «Поляна» - только выгодные покупки. Гречка 800 граммов - 28,90, цыпленок охлажденный - 94,90 за килограмм. Действует суперцена на сахар - 29,9 за килограмм. Выбирайте лучшее, покупайте с удовольствием. Вместе с торговым парком Сотка.