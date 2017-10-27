Стала известна позиция Росавтодора по поводу строительства объездной дороги вокруг Кемерова

Депутаты Госдумы встретились с главой с руководителем Федерального дорожного агентства Росавтодор Романом Старовойтом. Парламентарии задали ему много вопросов. Так, депутат Павел Федяев затронул одну из важнейших тем для Кузбасса: строительство участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в обход города Кемерово.

- На сегодняшний день это единственная дорога, соединяющая восток и запад нашей страны, и она проходит через центр моего родного города, который является последним крупным городом Сибири без объездной дороги, - прокомментировал депутат.

Глава Росавтодора Роман Старовойт озвучил позицию ведомства по этому острому вопросу.