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Новости |Общество
27 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 68

Синоптики дали прогноз на последние выходные октября

Синоптики дали прогноз на последние выходные октября

Заканчивается второй месяц осени, синоптики Кемеровского Гидрометцентра рассказали, какая погода будет ждать жителей области в ближайшие дни. 

- Выходные дни на этой неделе будут пасмурными, скажется влияние атлантического циклона. За счет облачности, сильных контрастов температуры не ожидается, но практически ежедневно будут наблюдаться осадки. При низких температурах в виде мокрого снега и снега, при положительных в виде дождя, - рассказали специалисты.

В субботу будет тепло: днём …+2…+ 7 по области, в Кемерове около 4 тепла, ночью …-1…-3. Ветер юго-западный порывистый. Похолодание ожидается в  воскресенье. Прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду,  начнутся осадки. Днём столбик термометра будет на отметах… -2…-7. В начале следующей недели погода существенно не поменяется.

 

 
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