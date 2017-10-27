Синоптики дали прогноз на последние выходные октября

Заканчивается второй месяц осени, синоптики Кемеровского Гидрометцентра рассказали, какая погода будет ждать жителей области в ближайшие дни.

- Выходные дни на этой неделе будут пасмурными, скажется влияние атлантического циклона. За счет облачности, сильных контрастов температуры не ожидается, но практически ежедневно будут наблюдаться осадки. При низких температурах в виде мокрого снега и снега, при положительных в виде дождя, - рассказали специалисты.

В субботу будет тепло: днём …+2…+ 7 по области, в Кемерове около 4 тепла, ночью …-1…-3. Ветер юго-западный порывистый. Похолодание ожидается в воскресенье. Прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду, начнутся осадки. Днём столбик термометра будет на отметах… -2…-7. В начале следующей недели погода существенно не поменяется.