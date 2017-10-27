В Кузбассе в перевернувшейся машине пострадал годовалый ребёнок

Жёсткая авария произошла утром 26 октября на дороге Осинники — Сосновка. Здесь перевернулся Toyota LandCruiser 200. В результате ребёнок, находившейся в салоне, получил травмы.

По предварительной информации, 42-летняя водитель Toyota не выбрала безопасную скорость. Свою роль сыграл и снег, и летние шины на колёсах автомобиля. Все закончилось тем, что машину занесло, потом она слетела с дороги в кювет, где перевернулась. Травмы получил годовалый мальчик: он находился на переднем пассажирском сиденье справа от водителя в детском удерживающем устройстве, ребёнок был пристёгнут. Сейчас малыш на стационарном лечении. Что касается автоледи, то она не пострадала, пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на ГИБДД по Кемеровской области.