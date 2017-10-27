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27 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 79

Трое "особо опасных преступников сбежали" из колонии в Мариинске

В Кузбассе прошли крупные учения, в которых приняли участие более 600 силовиков и 60 автомобилей, включая спецтехнику. По легенде трое особо опасных преступников совершили побег из колонии в Мариинске. При этом они отобрали у местного жителя деньги, документы и огнестрельное оружие.  Одного из беглецов нашли с помощью служебных собак в лесу в замаскированном схроне.  Остальных - в охотничьем домике. При перестрелке полицейские применили светошумовые гранаты и на бронированной машине захватили рецидивистов. 

 
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