Новокузнечанин избил и изнасиловал девочку-подростка

В Кузбассе вынесен приговор неоднократно судимому 30-летнему мужчине, сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

В мае этого года, днём мужчина притаился между частными домами, где почти никто не ходит, и поджидал несовершеннолетнюю девочку. Чтобы отвлечь её, он стал задавать вопросы, потом внезапно обнял её, пытаясь прощупать карманы. Девочка стала отбиваться, обвиняемый стал её бить по лицу.

- Подавив ее сопротивление, связал ей руки ремешком от своей сумочки. Напуганный ребенок сам сказал, где лежит телефон, который сразу забрал злоумышленник. Получив телефон, он совершил в отношении девочки насильственное преступление сексуального характера, после чего скрылся, - сообщили в ведомстве.

Девочка рассказала родителям только о том, что у неё отобрали мобильник. О том, что было ещё и сексуальное насилие, она сообщила только инспектору. Вскоре мужчину задержали, ему назначили 11 лет колонии строго режима.