Против наказания за отказ от прививок выступили больше половины россиян

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели любопытный опрос и выяснили, что 59% жителей страны высказались против введения наказаний за то, что они не хотят ставить детям и внукам обязательные прививки. Право отказаться от прививок, которые входят в необходимый перечень Минздрава, оставили за собой 64% россиян. Кроме того, 26% респондентов, считающих приемлемым наказание, говорят, что отказ - это безответственно по отношению к здоровью детей. Также 22% заявили, что не привитые дети опасны, так как распространяют заболевания, пишет «Газета Кемерова».