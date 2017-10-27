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Новости |Общество
27 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 41

Против наказания за отказ от прививок выступили больше половины россиян

Против наказания за отказ от прививок выступили больше половины россиян

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели любопытный опрос и выяснили, что 59% жителей страны высказались против введения наказаний за то, что они не хотят ставить детям и внукам обязательные прививки. Право отказаться от прививок, которые входят в необходимый перечень Минздрава, оставили за собой 64% россиян. Кроме того, 26% респондентов, считающих приемлемым наказание, говорят, что отказ - это безответственно по отношению к здоровью детей. Также 22% заявили, что не привитые дети опасны, так как распространяют заболевания, пишет «Газета Кемерова».

 
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