Синоптики рассказали, какой будет зима в Кузбассе

Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на предстоящую зиму. Синоптики отметили, что это только предварительные данные.

В декабре январе кузбассовцам придётся помёрзнуть: эти зимние месяцы ожидаются наиболее холодными. Так, в декабре средняя температура будет на 1 градус ниже нормы, а в январе уже на 1,5-2. Обязательно ударят морозы, но как долго они продлятся пока точно сказать нельзя. Что касается февраля, то он будет достаточно тёплым, количество осадков всю зиму не выйдет за пределы нормы, пишет «Газета Кемерова».