В Кузбассе на пустыре нашли пакет с телом младенца

Сообщение о жуткой находке на окраине Ленинска-Кузнецкого поступило в полицию 26 октября. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

Вечером горожанин на пустыре нашёл пакет, в котором было тело новорожденной девочки. Эксперты работают над тем, чтобы установить, был ли младенец живорождённый. Также экспертиза покажет, когда именно и по какой причине он скончался.

- Выделен ДНК-профиль, который впоследствии позволит идентифицировать женщину, родившую ребенка. В настоящее время устанавливаются местные жительницы, которые имели признаки беременности, а в настоящее время они отсутствуют, при этом детей нет. Проверяются больницы, женские консультации, - сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.