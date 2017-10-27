Выяснилось, сколько денег направят на подготовку ко Дню шахтёра-2018 в Кузбассе

В следующем году главный праздник области – День шахтёра – принимает у себя Таштагольский района. На этой неделе прошло выездное заседание областного штаба по подготовке к торжествам. Делегацию возглавил первый заместитель губернатора Владимир Чернов. Он сообщил, что уже готов предварительный план. В него включены посёлки Мундыбаш, Темиртау, Каз, Чугунаш, город Таштагол и сектор Е горнолыжного курорта Шерегеш.

— Предварительно на мероприятия к главному областному празднику в 2018 году планируется направить от 700 миллионов до 1 миллиарда рублей из разных источников, — цитирует Владимира Чернова «Газета Кемерова».