Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости |Общество
27 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 49

Выяснилось, сколько денег направят на подготовку ко Дню шахтёра-2018 в Кузбассе

Выяснилось, сколько денег направят на подготовку ко Дню шахтёра-2018 в Кузбассе

В следующем году главный праздник области – День шахтёра – принимает у себя Таштагольский района. На этой неделе прошло  выездное заседание областного штаба по подготовке к торжествам. Делегацию возглавил первый заместитель губернатора Владимир Чернов. Он сообщил, что уже готов предварительный план. В него включены посёлки Мундыбаш, Темиртау, Каз, Чугунаш, город Таштагол и сектор Е горнолыжного курорта Шерегеш.

— Предварительно на мероприятия к главному областному празднику в 2018 году планируется направить от 700 миллионов до 1 миллиарда рублей из разных источников, — цитирует  Владимира Чернова «Газета Кемерова».

 
Архив
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

ГТРК «Кузбасс» с 1 ноября переходит на цифровое вещание
25 октября 2017 740
«Сделано в СССР»: ищем таланты
28 сентября 2017 1808
Представители экодесанта оценили работу Кемеровской ГРЭС
27 октября 2017 79
Кемеровские врачи приняли участие в конкурсе кондитерского мастерства
27 октября 2017 17
В Кузбассе открылась «Школа наставников» для будущих организаторов молодежных проектов
27 октября 2017 15
В Кемерове пройдет сельскохозяйственная ярмарка
27 октября 2017 18
В Кузбассе определена величина прожиточного минимума
27 октября 2017 22
В Кузбассе мужчина застрелил бизнесмена
27 октября 2017 35
В Кузбассе осудили виновника смертельного ДТП
27 октября 2017 46
Губернатор Кузбасса попросил работников «Заречной» объединиться для сохранения предприятия
27 октября 2017 70
Выяснилось, сколько денег направят на подготовку ко Дню шахтёра-2018 в Кузбассе
27 октября 2017 49
Против наказания за отказ от прививок выступили больше половины россиян
27 октября 2017 81
В Кузбассе на пустыре нашли пакет с телом младенца
27 октября 2017 146
Синоптики рассказали, какой будет зима в Кузбассе
27 октября 2017 110
В Кузбассе ожидаются снег и дождь
27 октября 2017 108
Спортсмен из Междуреченска победил в международном горном марафоне
27 октября 2017 61
Новокузнечанин избил и изнасиловал девочку-подростка
27 октября 2017 405
В Новокузнецке парень портил машины во дворах
27 октября 2017 89
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести Кузбасс 20:45" от 26.10.17
26 октября 2017 361
События недели
События недели от 21.10.2017
22 октября 2017 722
Дождались: на экраны вышла «Матильда»
27 октября 2017 19
«Три танкиста»: песни нашей истории
27 октября 2017 35
Вести-Кузбасс. Столица: безопасные остановки, планы по ремонту пешеходных улиц Кемерова
27 октября 2017 33
Стрельба в магазине попала на видео
27 октября 2017 49
Кузбасс готовится к конкурсу «Заяви о себе в полный голос»
26 октября 2017 238
Сергей Кислицин: планы по развитию Междуреченска
26 октября 2017 261
За сценой: фестиваль «Кузбасс театральный»
25 октября 2017 165
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.