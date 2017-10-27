В Кемерове пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Ниже, чем в магазинах, обещают быть цены на продукты на сельскохозяйственной ярмарке в Кемерове. Она пройдет третьего ноября на площади Советов. Кроме продовольствия, на прилавках будут сувениры, работы мастеров из дерева и картины. Для покупателей откроют полевую кухню. Желающие смогут обратиться в мобильный офис МФЦ и получить консультацию по социальным выплатам и льготам для пенсионеров. Донести тяжёлые сумки до остановки бабушкам помогут волонтёры.