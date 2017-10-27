Губернатор Кузбасса попросил работников «Заречной» объединиться для сохранения предприятия
Аман Тулеев провел совещание по сложной ситуации, сложившейся вокруг УК «Заречная». Долги по заработной плате составляют более 170 миллионов рублей. Кроме того, собственники не идут на контакт, не вкладывают средства в безопасность производственного процесса, что создаёт угрозу для жизни людей. Руководитель региона подчеркнул, что вопрос вокруг «Заречной» находится у него на личном контроле. Губернатор призвал руководителей силовых ведомств помочь шахтёрам и навести порядок.
Кроме того, глава области обратился к горнякам «Заречной» и попросил их объединиться, чтобы вместе выстоять в этой ситуации.
- Впереди трудный путь по восстановлению предприятий компании «Заречная». Сейчас главное — не допускать преступных действий, не дать растащить основной фонд. Если вас отправят под землю доставать технику и вырубать кабели на металлолом, не идите на поводу у провокаторов, не выполняйте преступных приказов! Если это допустить, предприятия, а значит, и ваши рабочие места исчезнут. Надеемся на ваше понимание и поддержку», — сказал Аман Тулеев.
В пресс-службе областной администрации напомнили, что в состав ООО «Угольная компания «Заречная» входят три угледобывающих предприятия – АО «Шахта «Заречная», АО «Шахта «Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», АО «Шахта «Алексиевская». При этом ООО «Угольная компания «Заречная» является основным градообразующим предприятием города Полысаево Кемеровской области.
Для справки:
С 20 июня 2017 года управление предприятиями ООО «Угольная компания «Заречная» осуществляют представители — ТОО «Уголь Казахстана» — Тилек Болотбаев (32 %) и Эркин Брудный (32 %) и ООО «Интеркосалтинг» — Дмитрий Николаев (32 %) и Виктор Нусенкис (4 %).