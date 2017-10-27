Губернатор Кузбасса провел совещание по ситуации с угольной компанией «Заречная»

Cегодня Аман Тулеев провел совещание по ситуации, которая сложилась вокруг угольной компании «Заречная». В заседание приняли участие прокурор Бухтояров, начальник ГУВД Иванов, исполняющий обязанности руководителя следственного комитета Коновод, председатель федерации профсоюзов Маршалко, члены коллегии. На предприятии трудятся более 4 тысяч человек. На сегодняшний день долги по зарплате составляют 170 миллионов.

Губернатор обратился к представителям силовых ведомств региона с призывом общими усилиями привести все в должный порядок и защитить интересы шахтеров. Собственники Тилек Болотбаев, Эркин Брудный, Дмитрий Николаев и Виктор Нусенкис на контакт не идут. И сегодня же губернатор обратился к горнякам компании «Заречная» с просьбой объединиться для сохранения предприятия.