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Новости |Общество
27 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 151

Губернатор Кузбасса провел совещание по ситуации с угольной компанией «Заречная»

Cегодня Аман Тулеев провел совещание по ситуации, которая сложилась вокруг угольной компании «Заречная». В заседание приняли участие прокурор Бухтояров, начальник ГУВД Иванов, исполняющий обязанности руководителя следственного комитета Коновод, председатель федерации профсоюзов Маршалко, члены коллегии. На предприятии трудятся более 4 тысяч человек. На сегодняшний день долги по зарплате составляют 170 миллионов.

Губернатор обратился к представителям силовых ведомств региона с призывом общими усилиями привести все в должный порядок и защитить интересы шахтеров. Собственники Тилек Болотбаев, Эркин Брудный, Дмитрий Николаев и Виктор Нусенкис на контакт не идут. И сегодня же губернатор обратился к горнякам компании «Заречная» с просьбой объединиться для сохранения предприятия.

 
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