В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на Кузнецком проспекте в Кемерове

Утром 30 октября в Кемерове примерно в 06:00 часов в районе дома № 176 на Кузнецком проспекте (магазин «Блеск») столкнулись Honda CR-V и ПАЗ. В результате один человек погиб.

В кемеровской Госавтоинспекции сообщили, что водитель Honda не убедился в безопасности манёвра и стал обгонять машину, которая ехала в попутном направлении.

Все закончилось тем, что на «встречке» он влетел в ПАЗ-32054, пишет «Газета Кемерова». Издание сообщает, что травмы оказались несовместимы с жизнью, 27-летний парень скончался на месте. В автобусе водитель не пострадал, пассажиров в салоне не было. В ГИБДД призвали к повышенной осторожности на дорогах.

Фото: Регион42