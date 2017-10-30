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Новости |Общество
30 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 114

Кузбассовец погиб, попав под электровоз

Кузбассовец погиб, попав под электровоз

Страшное происшествие случилось ранним утром 29 октября в горной выработке одной из шахт  Ленинска-Кузнецкого. Здесь обнаружено тело 34-летнего горного мастера, сообщили в Следственном  комитете по Кемеровской области.

Мужчина, находясь под землёй, ехал на электровозе и смотрел на состояние подземного хода. С ним был и был водитель электровоза.

- В кровле шахты установлены крюки и за один из них 34-летний мужчина зацепился рабочей курткой. Его выдернуло и затянуло между бортом электровоза и выработки,  протянув около 3 метра до момента пока электровоз не остановился, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что он не имел права ехать на электровозе. Согласно своей должностной инструкции, он должен быль идти пешком или передвигаться в вагоне. Сейчас по данному факту проводится проверка.

 
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