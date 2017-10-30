В Кемерове из-за погодных условий за утро произошло 12 ДТП

В областной столице 30 октября, в период с 6:00 до 10:00 произошло 12 автомобильных аварий. В большинстве случаев причинами ДТП стали дорожные и метеоусловия.

«Некоторые водители до последнего оттягивают «переобувку» автомобиля и мотивируют такое поведение прогнозом погоды, мол, сейчас снег пошёл, а к обеду растает. А на завтра дождь передают. Такие рассуждения ошибочны. Ориентироваться нужно не столько на осадки и первые заморозки, сколько на среднесуточную температуру, точнее, на её устойчивый переход (на протяжении пяти дней) через отметку +5. Такое значение — верный признак приближения климатической зимы, а вместе с ней устойчивых ночных «минусов», выпадения осадков преимущественно в виде снега и гололедных явлений», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на городскую ГИБДД.

Также водителям напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции между автомобилями и о плавном торможении на скользкой дороге.