Кузбассовец расстрелял семейную пару и покончил с собой из-за спора о границах дачного участка

В Кемеровской области правоохранители расследуют страшное убийство в дачном посёлке, где пожарные обнаружили в сгоревшем доме тела с огнестрельными ранениями.

По версии следствия, инцидент произошёл 28 октября на территории садоводческого товарищества в Новокузнецком районе. В экстренные службы поступил сигнал о пожаре. Прибывшие на место происшествия огнеборцы потушили дом и автомобиль, внутри которых находились тела хозяев участка с огнестрельными ранениями.

Правоохранители осмотрели соседний дом и обнаружили там тело 69-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы, под которым лежало охотничье ружьё.

«В ходе проверки установлено, что с июля прошлого года между соседями был спор, предметом которого стала граница участков. Судом вынесено решение о переносе границ в пользу семейной пары. Предварительно установлено, что 69-летний мужчина произвел выстрел в 62-летнего мужчину, который находился в доме, а также в 57-летнюю женщину, которая находилась в салоне автомобиля. После чего поджег дом, ушел на свой участок, где покончил жизнь самоубийством», - сообщает СК РФ по Кузбассу.

Расследование уголовного дела продолжается. Специалисты устанавливают все обстоятельства жестокой расправы.