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30 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 68

Кузбасские бойцы триумфально выступили на международных соревнованиях

Сегодня на родину вернулись кузбасские спортсмены, которые прогремели на весь земной шар. Накануне внимание любителей смешанных единоборств было приковано к французскому Лиону. На ринг вышли бразилец Ариэль Мачадо и прокопчанин Артём Вахитов. Несмотря на травму руки, наш земляк уверенно  защитил свой титул чемпиона мира. Триумфом завершил свой поединок ещё один прокопчанин Дмитрий Меньшиков. В полуфинале первенства планеты он уже в первом раунде трижды отправил в нокдаун своего соперника и одержал досрочную победу. Теперь до заветного пояса  всего один шаг.

 
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