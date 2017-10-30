Кузбасские бойцы триумфально выступили на международных соревнованиях

Сегодня на родину вернулись кузбасские спортсмены, которые прогремели на весь земной шар. Накануне внимание любителей смешанных единоборств было приковано к французскому Лиону. На ринг вышли бразилец Ариэль Мачадо и прокопчанин Артём Вахитов. Несмотря на травму руки, наш земляк уверенно защитил свой титул чемпиона мира. Триумфом завершил свой поединок ещё один прокопчанин Дмитрий Меньшиков. В полуфинале первенства планеты он уже в первом раунде трижды отправил в нокдаун своего соперника и одержал досрочную победу. Теперь до заветного пояса всего один шаг.