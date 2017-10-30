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30 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 49

Кузбассовец зарезал бывшую возлюбленную, предложившую ему восстановить отношения

Кузбассовец зарезал бывшую возлюбленную, предложившую ему восстановить отношения

В Кузбассе будут судить мужчину, который убил свою сожительницу и спрятал её тело в лесу.

По версии следствия, инцидент произошёл в июне текущего года в Прокопьевске. Мужчина выпивал спиртное вместе со своей бывшей возлюбленной, и в какой-то момент женщина предложила ему вернуть прежние отношения. В ответ на это кузбассовец затеял ссору и ударил пострадавшую ножом в шею.

От полученной раны жена скончалась. Тогда злоумышленник решил спрятать тело и вместе с другом отнёс его в лесополосу, где мужчины забросали труп ветками и шифером.

Позже о случившемся узнали хозяева квартиры, в которой произошло убийство. Они сообщили об этом в полицию и злоумышленника задержали.

«Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийства». Дело направили в суд для рассмотрения по существу», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на СК РФ по Кузбассу. 

 
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