Кузбассовец зарезал бывшую возлюбленную, предложившую ему восстановить отношения

В Кузбассе будут судить мужчину, который убил свою сожительницу и спрятал её тело в лесу.



По версии следствия, инцидент произошёл в июне текущего года в Прокопьевске. Мужчина выпивал спиртное вместе со своей бывшей возлюбленной, и в какой-то момент женщина предложила ему вернуть прежние отношения. В ответ на это кузбассовец затеял ссору и ударил пострадавшую ножом в шею.

От полученной раны жена скончалась. Тогда злоумышленник решил спрятать тело и вместе с другом отнёс его в лесополосу, где мужчины забросали труп ветками и шифером.

Позже о случившемся узнали хозяева квартиры, в которой произошло убийство. Они сообщили об этом в полицию и злоумышленника задержали.

«Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийства». Дело направили в суд для рассмотрения по существу», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на СК РФ по Кузбассу.