В Кемерове на «зебре» сбили двух женщин

Серьёзная авария произошла утром 31 октября в Кемерове: на проспекте Ленина сбили двух женщин.

Предварительно установлено, что кемеровчанки переходили дорогу по «зебре» на зелёный свет со стороны Тухачевского в направлении остановки «Энергосбыт». Очевидцы рассказали, что водитель Nissan Pulsar проехал на красный и сбил женщин, пишет «Газета Кемерова». В ГИБДД города уточнили, что травмированы женщины 1964 и 1995 года рождения, у них диагностированы переломы, горожанок увезли в больницу. Сейчас специалисты восстанавливают всю картину произошедшего. В Госавтоинспекции всех участников движения призвали к внимательности и осторожности.

Фото: Регион42