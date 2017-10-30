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31 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 79

В Кемерове на «зебре» сбили двух женщин

В Кемерове на «зебре» сбили двух женщин

Серьёзная авария произошла утром 31 октября в Кемерове: на проспекте Ленина сбили двух женщин.

Предварительно установлено, что кемеровчанки переходили дорогу по «зебре» на зелёный свет со стороны Тухачевского в направлении остановки «Энергосбыт». Очевидцы рассказали, что водитель Nissan Pulsar проехал на красный и сбил женщин, пишет «Газета Кемерова». В ГИБДД города уточнили, что травмированы женщины 1964 и 1995 года рождения, у них диагностированы переломы, горожанок увезли в больницу. Сейчас специалисты восстанавливают всю картину произошедшего. В Госавтоинспекции всех участников движения призвали к внимательности и осторожности. 

Фото: Регион42

 
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