Владимир Путин поручил разобраться с обысками у кемеровских блогеров Nemagia

На заседании совета по правам человека президенту РФ рассказали о конфликте Олега Тинькова и блогеров Nemagia.

Максим Шевченко поднял эту тему и отметил, что «свобода людей высказываться, вышучивать, критиковать, смеяться и быть гражданами России в полной мере, как им это предоставляет Конституция, была бы гарантирована», - цитирует журналиста «АиФ-Кузбасс».

Глава государства отметил, что если опергруппа из правоохранительных органов обслуживала олигарха Тинькова по частному делу, то «это вообще безобразие».

«Надо просто с этим разобраться, я не знаю сути дела. Посмотрим, обязательно», - заявил Владимир Путин.

Напомним, конфликт авторов You-Tube-канала Nemagia и бизнесмена Олега Тинькова разгорелся после выхода видео о банкире и его компаниях.

Видео: You-Tube