В Кузбассе подросток изнасиловал 11-летнюю девочку

В Осинниках расследуют уголовное дело по факту изнасилования 11-летней девочки. В преступлении обвиняется 14-летний подросток, его взяли под стражу.

Днём 28 октября подросток подошёл на улице к 11-летней девочке, надругался над ней, затем скрылся. Ребёнок, запомнив внешность и одежду насильника, рассказала о том, что случилось родителям, а они уже сообщили в полицию. Парня задержали в течение суток. Он находится под стражей, вскоре им займутся психиатры. Из-за пьянства подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей, однако, его семья на учётах не состояла, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на Следственный комитет по Кемеровской области.