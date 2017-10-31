Из-за гололёда в Кузбассе произошло более сотни ДТП

Непростая ситуация 31 октября с самого утра и на дорогах области. Гололёд и летняя резина причина транспортного коллапса на магистралях. Так, в Кемерове образовались пробки почти во всех районах города. Фото и видео происшествий очевидцы сейчас активно выкладывают в Сеть. Только за минувшие сутки произошло 106 аварий, в которых 2 человека погибли и 7 пострадали. Водителей в ГИБДД призвали к внимательности на дорогах. Если есть возможность, то от дальних поездок стоит воздержаться.