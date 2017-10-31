В Кировском районе Кемерова обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом

В Кемерове 30 октября обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Очевидцы в социальных сетях написали, что у мужчины было перерезано горло.

«Тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в Кировском районе. В настоящее время установлена личность погибшего — это 26-летний мужчина. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на СК РФ по Кузбассу.

Следователи устанавливают все детали происшествия и личность злоумышленника, причастного к преступлению.