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31 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 23

В Кировском районе Кемерова обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом

В Кировском районе Кемерова обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом

В Кемерове 30 октября обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Очевидцы в социальных сетях написали, что у мужчины было перерезано горло.  

«Тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в Кировском районе. В настоящее время установлена личность погибшего — это 26-летний мужчина. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на СК РФ по Кузбассу.

Следователи устанавливают все детали происшествия и личность злоумышленника, причастного к преступлению. 

 
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