Кемеровчан напугал «повешенный» в центре города

Сразу в нескольких кузбасских барах 31 октября будут отмечать Хэллоуин. Традиционно его празднуют в англоязычных странах в канун Дня всех святых. Но в последние годы он набирает популярность и в России, что вызывает немало споров. Сегодня украшение вывески одного из кемеровских заведений шокировало прохожих: видео прислали мобильные репортёры «Вестей». Они засняли висящего на фасаде мужчину. Оказалось, это манекен с тыквой вместо головы. Через некоторое время его убрали.