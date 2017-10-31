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31 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 70

В Кузбассе отчим обварил кипятком подростка, заступившегося за маму

В Кузбассе отчим обварил кипятком подростка, заступившегося за маму

Жителя Анжеро-Судженска осудили за причинение лёгкого вреда здоровью 15-летнему парню.

Инцидент произошёл в ноябре 2016 года. Мужчина поругался с гражданской женой, но в их конфликт вмешался сын женщины. Подросток пытался защитить маму, а разозлившийся кузбассовец  схватил с печи кастрюлю с кипятком и плеснул воду на парня.

У пострадавшего диагностировали ожоги на площади около 2-3% поверхности тела.  

«Мировой судья Анжеро-Судженского городского судебного района  признал мужчину виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья. Ему  назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Также кузбассовеца обязали выплатить подростку компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей. 

 
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