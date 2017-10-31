Видео: новокузнечанка сковородкой разбила машину бывшего мужа

Расправа над машиной при помощи сковородки попала на видео, кадры приводит программа «Опер ТВ». Выяснилось, что 23-летняя женщина разошлась с мужчиной, однако, она считает, что его «Тойота Камри» принадлежит ей. Якобы это был подарок. Накануне инцидента она пришла к экс-супругу и стала требовать машину, он отказал. Тогда женщина взяла сковороду и стала бить ею по автомобилю. По предварительной информации, разгневанная новокузнечанка была пьяна.