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Новости |Общество
31 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 138

Видео: новокузнечанка сковородкой разбила машину бывшего мужа

Расправа над машиной при помощи сковородки попала на видео, кадры приводит программа «Опер ТВ». Выяснилось, что 23-летняя женщина разошлась с мужчиной, однако, она считает, что его «Тойота Камри» принадлежит ей. Якобы это был подарок. Накануне инцидента она пришла к экс-супругу и стала требовать машину, он отказал. Тогда женщина взяла сковороду и стала бить ею по автомобилю. По предварительной информации, разгневанная новокузнечанка была пьяна.

 
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