5 удивительных возможностей новогодней Белокурихи

Народная мудрость гласит: как год встретишь, так его и проведешь. Поэтому к выбору места для празднования главной ночи в году не стоит относиться пренебрежительно!

Максимально сбалансированный отдых, пышный праздник, сибирский колорит и, конечно, возможность незабываемо провести все десять дней отдыха подарит Белокуриха. Особая, неповторимая точка нашей планеты, которую поэтично называют «Жемчужиной Алтая» и нередко сравнивают со швейцарскими Альпами.

Почему увидеть Белокуриху стоит именно зимой и что предлагает курорт на новогодние каникулы – ответы «упаковали» в пять емких и очень убедительных доводов.

Во-первых, это сказочно красиво!

Все же сибирская природа зимой приобретает неповторимое очарование. Летом горы в Белокурихе зеленые, пышно заросшие елками причудливых форм, а зимой, укутавшись в белоснежные шубки, эти красавицы создают инопланетный пейзаж. Узкие извилистые улочки курортного городка щедро украшены десятками гирлянд. Каждый санаторий старается создать собственный антураж, отстраивая ледяные фигуры и организуя целые световые шоу для гостей курорта. Вдыхая свежий воздух, прогуливаясь среди нарядных кафе и сувенирных магазинчиков, напрочь забываешь, что ты еще в России. Атмосфера действительно напоминает альпийские деревушки или ожившую картинку с рождественских открыток.

Во-вторых, это правильное ощущение Нового года.

Если вы с детства мечтали, хоть разок встретить самый любимый и семейный праздник так же, как герои любимых сказок – вам сюда. На новогодние праздники санатории предлагают массу активностей, развлечений и специальных программ. К примеру, в «Роднике Алтая», который предлагает отдых по системе «все включено», в праздничные дни к проживанию, питанию и оздоровлению добавляются еще и банкет в новогоднюю ночь, специальные зимние мастер-классы, салют, который особенно воспринимается на фоне гор, и продуманную тематическую программу отдыха, как для детей, так и для взрослых.

В-третьих, это польза.

В Белокурихе даже воздух целительный. Гости, приезжающие из загазованных мегаполисов утверждают даже, что его здесь можно «ложками есть». «Продышать легкие не только приятно, но и полезно. Это вам и тонус, и цвет лица, да и просто отличное настроение! Преимущество бальнеологического курорта, конечно, в возможности качественно прокачать иммунитет. Такой отдых подзарядит внутренние ресурсы и приведет в форму даже самых изнуренных городских трудоголиков. Лечебное отделение санатория отдыхает только 1 января, – рассказывает главный врач «Родника Алтая» Виктор Борисов. – Зимой особое внимание уделяем общему укреплению иммунитета, профилактике респираторных заболеваний, прописываем бальнеологию: ванны, паросауны, души. И конечно, различные спа-процедуры, такие как ручные массажи с алтайским медом или кедровой живицей, обертывания. Так что к крепкому сибирскому здоровью прилагается еще и отличный внешний вид!».

В-четвертых, уникальные достопримечательности.

Экскурсионные возможности отдыха в Белокурихе очень широки. «Мы дарим своим гостям на новогодние каникулы четыре бесплатные экскурсии, – рассказывает pr-директор санатория «Родник Алтая» Ирина Семёнова, – Это поездка к незамерзающему озеру Светлому, которое облюбовали лебеди-кликуны для зимовки; знакомство с алтайским Белым Шаманом; мастер-класс с единственной на Алтае женщиной-кузнецом и обзорный маршрут по Белокурихе».

И, наконец, в-пятых, масса веселых зимних развлечений!

Белокуриха еще и горнолыжный курорт, здесь расположены несколько очень комфортных трасс, функционируют подъемники, прокат инвентаря. Санатории заливают катки, где можно отточить навыки фигурного катания. Ну а если серьезные спортивные активности не для вас, берите плюшку и катитесь с горы! Необычную поездку в горы можно устроить, взяв в аренду снегоход. После насыщенного дня поплавайте в бассейне, хорошенько прогрейтесь в сауне, и завершите день неспешной беседой с любимыми за чашечкой ароматного чая с алтайскими травами и десертами собственного приготовления в кофейне санатория.

Добавьте к этому потрясающую экологию, и медитативное уединение, вдали от тревог и забот, получается идеальный зимний отдых!

Приезжайте в Белокуриху и не пожалеете, о том как провели праздничные дни! Масса впечатлений, отличное самочувствие и то самое правильное ощущение счастья и веры в то, что все самое доброе и светлое ждет впереди – лучший багаж, который только можно с собой привезти домой!