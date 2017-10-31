За изнасилование женщины кузбассовцу дали условный срок

Жителя Киселёвска признали виновным в совершении преступления по статье «Изнасилование», сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

Летом этого года вечером 37-летний мужчина ехал на своей машине и увидел одинокую женщину. Он предложил её подвезти, горожанка согласилась. В пути он начал приставать в новой знакомой, а когда она отказалась, то увез в лес и изнасиловал.

- Потерпевшая смогла вырваться и убежать, а мужчина с места преступления скрылся. Женщина обратилась в правоохранительные органы, при этом она смогла описать подозреваемого и его автомобиль. В течение нескольких часов мужчину удалось задержать. Со следствием он сотрудничал, вину признал полностью, - рассказали в Следкоме. В ведомстве отметили, что мужчине назначили 2 с половиной года условно.