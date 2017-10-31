Стала известна самая популярная у россиян модель смартфона

Эксперты выяснили, что в августе-сентябре этого года хитом продаж в России среди смартфонов стал iPhone SE с памятью 32 Гб. Ему удалось обогнать прошлого лидера рынка Samsung Galaxy J1.

Специалисты приводят следующие данные: в конце лета и начале осени в России продали соответственно 120 000, 124 000 и 119 000 iPhone SE, а Samsung Galaxy J1 — 126 000, 104 000 и 90 000, пишет «Газета Кемерова».

Уточняется, что Apple выпустила iPhone SE в прошлом году, однако, модель с 32 Гб памяти появилась на рынке в марте этого года. Сейчас в розничных сетях она стоит менее 20 тысяч рублей.