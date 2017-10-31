В Кузбассе из-за долгов по зарплате возбудили 27 уголовных дел

Деньги не получали девять тысяч человек с четырнадцати предприятий. Благодаря совместной работе правоохранительных органов и службы труда и занятости удалось погасить более шестисот миллионов рублей. Накануне рассчитались с горняками угольной компании "Заречная". Без средств собственники оставили более четырёх тысяч шахтёров. Непростая ситуация на предприятиях обсуждалась на недавнем совещании, которое провел Аман Тулеев. После вмешательства губернатора долг был погашен, но пока частично.



