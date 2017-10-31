Несмотря на отличные результаты уборочной, по Новокузнецку прокатились слухи о нехватке в магазинах хлеба. Разговоры возникли после пожара, случившегося сегодня ночью на Хлебокомбинате. В 11.40 мы рассказывали об этом ЧП. Из-за технической неисправности там загорелась печь. Пламя тушили три десятка сотрудников МЧС. Проезд по территории был запрещен, над предприятием стояло очень сильное задымление. К счастью , обошлось без жертв. Однако технологический процесс нарушен, а половину необходимой городу продукции выпускает как раз этот завод . Мы получили официальный комментарий представителя администрации.