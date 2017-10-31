Лучших преподавателей и выпускников президентской программы подготовки управленческих кадров отметили наградами

20-летию президентской программы подготовки управленческих кадров был посвящен торжественный прием , который сегодня прошел в Кемерове. Обучение прошли уже более двух тысяч трехсот кузбассовцев, которые стали высококвалифицированными и успешными руководителями предприятий всех отраслей. Во многом благодаря им экономика Кузбасса за прошедшие 20 лет демонстрирует устойчивые темпы роста. Лучших преподавателей и выпускников сегодня отметили областными наградами .