В Кузбассе подвели итоги организации летнего отдыха детей

Сегодня подведены итоги летней кампании. Юные туристы совершили походы на Западные и Восточные Саяны, Кавказ, Южное Прибайкалье, Горный Алтай, посетили Абхазию, Крым, Хакасию, Бурятию, Тыву, а также Красноярский край и Иркутскую область. Впервые на базе туристско-спортивного полигона «Солнечный Туристан» прошел молодежный форум «Время первых» , а в Кемерове работал профориентационный лагерь «Калейдоскоп профессий». Ребята отдыхали также в "Океане", "Орленке" и "Артеке", побывали во Владивостоке, ездили в Москву и Санкт-Петербург и Крым. На оздоровление в этом году было выделено более миллиарда шестисот миллионов рублей.