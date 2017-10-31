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Новости |Культура
31 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 50

Началось голосование за участников проекта «Лучший.Гришковец»

Началось голосование за участников проекта «Лучший.Гришковец»

В Кемерове продолжается проект «Лучший», в котором непрофессиональные артисты читают отрывки из произведений различных писателей. Участники уже обращались к творчеству Булгакова, Пушкина, Стругацких и многих других. На этот раз проект посвящён творчеству знаменитого драматурга, уроженца Кемерова Евгения Гришковца. Уже 3 ноября участники будут читать Гришковца на сцене филармонии, а пока вы можете проголосовать за того чтеца, который понравился больше всего. 

Голосование доступно по ссылке

 
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