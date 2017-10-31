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1 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 57

В Кузбассе 14-летний школьник отравился алкоголем

В Кузбассе 14-летний школьник отравился алкоголем

В Новокузнецке компания подростков распивала спиртное, и одному из мальчиков стало плохо.

«Газета Кемерова» со ссылкой на ГУ МВД по Кузбассу сообщает, что накануне 14-летний мальчик и его сверстники попросили незнакомого мужчину купить им алкогольные напитки в магазине. Прохожий «помог» ребятам, и они начали выпивать.

В какой-то момент одному из мальчиков стало плохо. Товарищи попытались отвести его домой, но на странное поведение компании обратила внимание женщина, которая вызвала скорую помощь.

Врачи помогли ребёнку и определили, что содержание алкоголя в крови пациента составило 0,3 промилле.

По данному факту полицейскими проводится проверка. За «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних» родителям мальчика грозит штраф от 1 500 до 2 000 рублей.

 
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