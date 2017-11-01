Кузбассовцев просят помочь в розыске опасного преступника

Полиция Ульяновской области разыскивает подозреваемого в совершении тяжких преступлений.

Правоохранители просят жителей Кузбасса помочь в поисках Максимова Василия Сергеевича, 1981 года рождения. Мужчина совершил тяжкие преступления на территории Волгоградской и Ростовской областей.

«Сотрудники полиции просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Василия Максимова, сообщить в полицию Ульяновской области по телефонам: 8-(422)-67–40–86, 67–42–90 или 02. Анонимность гарантируется», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».