13-летняя кемеровчанка завоевала титул «Юная топ-модель России»

Девочка из Кемерова покорила жюри всероссийского конкурса «Юная топ-модель России-2017».

Екатерина Иванова завоевала первое место в возрастной категории «Teen (11-13 лет)». По сообщению журнала «Птица», школьница участвовала в четырёх выходах: в триколоре, в стиле стрит-стайл, а также в дефиле в одежде от московских дизайнеров.

Всего победителей выбирали в трёх возрастных категориях: Mini (5−7 лет), Little (8−10 лет), Teen (11−13 лет) и Young (14−16 лет).